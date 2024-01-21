Ученые предупредили об опасности пандемии зомби-вирусов The Guardian: зомби-вирусы из сибирской вечной мерзлоты могут вызвать пандемию

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Пробуждение древних сибирских вирусов может произойти из-за глобального потепления, некоторые «зомби-вирусы» уже идентифицированы учеными, заявил генетик Жан-Мишель Клавери из университета Марселя. Он обратил внимание, что пока мировое научное сообщество сосредоточилось на рисках вспышек болезней в странах с теплым климатом, неосмотрительно забыта опасность с севера, пишет The Guardian.

Сейчас анализ пандемических угроз сфокусирован на заболеваниях, которые могут возникнуть в южных регионах, а затем распространиться на север. При этом мало внимания уделяется возможной вспышке на Крайнем Севере, которая может распространиться на юг, — приводит слова собеседника издание.

Клавери уверен, что в тех регионах есть опасные вирусы, которые могут заразить людей и привести к новой эпидемии. Газета добавляет, что ученые создадут арктические сети мониторинга, чтобы следить за случаями, которые могут быть вызваны древними микроорганизмами.

Ранее сообщалось, что ученые из Пекинского химико-технологического университета и научно-исследовательского центра клинической медицины создали и заразили подопытных мышей «двоюродным братом» возбудителя COVID-19. Все лабораторные животные умерли за восемь дней.

Вирусолог и молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков выразил мнение, что вирус птичьего гриппа H5N1 может стать «болезнью Х». По его словам, вакцины от этой инфекции уже существуют.