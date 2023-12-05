Ученые предложили объяснение факта быстрого старения людей BioEssays: динозавры вынудили предков людей отказаться от долголетия

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Ранние млекопитающие были загнаны динозаврами в тяжелые условия существования, при которых долголетие оказалось им ненужным, и это генетическое изменение сохранилось в том числе у современных людей, пишет EADaily со ссылкой на статью в научном журнале BioEssays. Согласно гипотезе ученых, млекопитающие потеряли гены, ответственные за регенерацию клеток, около 100 млн лет назад.

Как пишет издание, биологи в статье указали, что хотя люди и обладают определенным долголетием по сравнению с другими млекопитающими, однако все же значительно уступают в этом многим пресмыкающимся. Авторы предположили, что млекопитающие, находившиеся в эпоху мезозоя в нижней части пищевой цепи, были вынуждены максимально быстро размножаться, чтобы выжить как популяции. Эволюционное развитие пошло в этом направлении, но при этом млекопитающие потеряли способность к регенерации, которая, как известно, препятствует старению.

Эта генетическая информация была бы ненужной для ранних млекопитающих, которым посчастливилось не стать пищей для тираннозавра. Хотя сейчас у нас есть множество млекопитающих, включая людей, китов и слонов, которые растут и живут долго, мы и эти млекопитающие живем с генетическими ограничениями мезозойской эры, — пояснили авторы исследования.

Ученые полагают, что причиной старения является постепенная деградация хромосом и истощение запасов стволовых клеток, ответственных за регенерацию тканей. Но причины и механизмы старения до сих пор считаются малопонятными. При этом млекопитающие в большинстве случаев стареют намного быстрее, чем пресмыкающиеся и земноводные.

Ранее шведские ученые выяснили, что биомаркерами долголетия выступают показатели крови. К такому выводу специалисты пришли спустя 35 лет исследований, взяв анализы у 44 тысяч человек.