Ученые получили данные о вращении Марса Ученые NASA: скорость вращения Марса вокруг своей оси изменилась за четыре года

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Ученые NASA получили данные о вращении Марса благодаря зонду Mars InSight, который проработал на марсианской равнине Элизий с ноября 2018 по конец 2022 года. На станции был расположен прибор RISE, который фиксировал эту информацию. Выяснилось, что скорость вращения Марса вокруг своей оси изменилась за четыре года — ежегодно марсианские сутки сокращались на мельчайшие доли секунды, сообщает LIFE.ru.

Как уточняет издание, ученые пока только пытаются понять, почему так происходит. Существует две версии. Скорость вращения может изменяться из-за перераспределения льда на полярных шапках или из-за послеледникового отскока: земная кора после таяния ледников начинает постепенно подниматься кверху.

Прибор Mars InSight в первую очередь исследовал сейсмическую активность и внутреннюю жизнь Марса. На станции находился сейсмометр, который фиксировал все вибрации и подземные толчки. Эта информация должна помочь ученым понять, что представляют собой недра планеты.

В пресс-службе Роскосмоса ранее сообщили, что научные приборы станции «Луна-25», летящей к естественному спутнику Земли, провели первые измерения. По данным госкорпорации, все системы аппарата работают штатно, связь с ним устойчивая.