Ученые поделились неожиданным открытием о распространении проказы Current Biology: белки были носителями штамма проказы в средневековой Англии

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Ученые сделали открытие, которое показало, что распространителями проказы со времен средневековой Англии были белки. Как свидетельствует исследование беличьих костей, результаты которого опубликованы в журнале Current Biology, когда-то заболевание передавалось от человека к белке. Исследование поможет ученым понять, как проказа распространяется в наши дни.

Отмечается, что проказу могут вызвать два вида бактерий: Mycobacterium leprae и M. lepromatosis. Ежегодно от этой болезни страдают более 200 тысяч человек. Речь идет в основном о жителях стран Азии, Африки и Южной Америки. Между тем число случаев заболеваний сокращается.

Проказа чаще всего передается при длительном контакте с инфицированным человеком. Долгое время заболевание считалось свойственным только людям. Однако с 1970-х исследователи нашли проказу у девятипоясных броненосцев в Северной и Южной Америке.

В России ранее назвали гастрит в числе наиболее распространенных заболеваний среди детей. По словам врачей, у некоторых несовершеннолетних до 16 лет также диагностируют язву желудка и гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, когда в пищевод длительное время забрасывается содержимое желудка.