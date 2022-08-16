Ученые описали последствия ядерной войны между Россией и США Nature Food: ядерная война России и США приведет к гибели пяти миллиардов человек

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В случае полномасштабной ядерной войны между Россией и США могут погибнуть более пяти млрд человек. К такому выводу пришли ученые из Ратгерского университета в штате Нью-Джерси, США. Их исследование было опубликовано 15 августа в журнале Nature Food.

По нашим оценкам, более 5 миллиардов людей могут умереть в результате ядерной войны между США и Россией, что подтверждает необходимость глобальной кооперации для её предотвращения, — говорится в тексте исследования.

Ученые отметили, что противостояние между РФ и США и их союзников может привести к использованию более чем 90% всех имеющихся в мире запасов ядерного оружия. В результате в атмосферу будет выброшено более 150 тераграмм (около 165 млн тонн) сажи. Это приведет к ядерной зиме на всей планете.

Эксперты подсчитали, что непосредственно от взрывов ядерных бомб погибнут 360 млн человек. Более пяти млрд падут жертвами наступившего в результате катастрофы голода.

Остаток населения будет обеспечен минимальным объемом пищи, необходимым для выживания, из расчета 1911 килокалорий в сутки, но без возможности международной торговли, — сообщают исследователи.

Последствия ядерных бомбардировок будут сказываться на протяжении многих десятилетий и не позволят выжившим вести полноценную сельскохозяйственную деятельность или добывать пищу в море.

Ранее глава Центра международной безопасности РАН академик Алексей Арбатов заявил, что США могут снова применить ядерное оружие ввиду того, что нанесение первого удара является центральной частью американской доктрины. Он также напомнил про бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. США до сих пор отрицают свою вину в военном преступлении, заявляя, что это был ответ Японии за атаку Перл-Харбора, отметил Арбатов.