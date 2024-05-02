Ученые обнаружили запасы воды на Луне ISRO: в полярных кратерах Луны могут быть большие запасы водяного льда

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Индийские ученые совместно с коллегами из США пришли к выводу о наличии в полярных кратерах Луны больших запасов льда, следует из сообщения на сайте Индийской организации космических исследований (ISRO). Специалисты утверждают, что количество подземного льда на небольшой глубине в несколько раз больше, чем на поверхности.

Исследование предполагает, что количество подповерхностного льда на первых нескольких метрах примерно в пять-восемь раз больше, чем на поверхности как в северной, так и в южной полярных областях Луны, — говорится в релизе.

Ученые утверждают, что открытие таких значительных залежей подземного льда существенно изменит ход будущих исследований естественного спутника Земли. Уточняется, что бурение на Луне для отбора проб или выемки грунта из льда будет иметь решающее значение для поддержки будущих миссий, а также обеспечения долгосрочного присутствия человека на поверхности.

Исследование проводилось силами индийских институтов технологий в Канпуре и Дханбаде совместно с учеными университета Южной Калифорнии и лаборатории реактивного движения NASA. Их работа подтверждает теорию о том, что главным источником подповерхностного водяного льда на полюсах Луны является выделение газов во время вулканизма в имбрийский период (3,8-3,2 млрд лет назад).

Ранее Российская академия наук разработала программу изучения Луны до 2050 года. Президент РАН академик Геннадий Красников уточнил, что изучение естественного спутника Земли должно планироваться именно на такие сроки. По его словам, формирование программы до 2035 года нецелесообразно.