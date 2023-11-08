Ученые обнаружили под Африкой гигантские обломки древней планеты

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Исследования сейсмологов говорят о том, что ударные волны от землетрясений проходят сквозь недра Земли с различной скоростью, и это может свидетельствовать о наличии в мантии нашей планеты загадочных плотных структур, пишет LIFE.ru. Так, ученые смогли выяснить, что под Африкой и Тихим океаном расположены гигантские плотные участки, которые как бы налипли на земное ядро. По мнению исследователей, так могли бы выглядеть следы столкновения Земли с неизвестной планетой.

Как пишет издание, ученые полагают, что катастрофа могла произойти около 4,5 млрд лет назад. Размеры гипотетической планеты, врезавшейся в Землю и названной Тейей в честь богини из античных мифов, могли быть сопоставимы с Марсом. Исследователи смоделировали последствия такого удара и выяснили, что Тейя пробила бы земную кору и глубоко погрузилась бы в ее мантию. При этом нижние слои земной мантии вобрали бы в себя порядка десятой части мантии Тейи, что по массе и объему примерно соответствует размерам двух таинственных структур под Африкой и Тихим океаном.

В то же время обломки другой планеты не перемешались бы с окружающим веществом, а сохранились бы примерно в первозданном виде, мешая прохождению сейсмических волн.

Ранее ученые с помощь современных технологий исследовали лунный грунт, добытый астронавтами корабля «Аполлон-17» в 1972 году, и узнали ее реальный возраст. Специалистам удалось установить, что естественный спутник Земли на самом деле образовался около 4,46 млрд лет назад: Луна оказалась примерно на 40 млн лет старше, чем предполагалось изначально.