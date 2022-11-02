Ученые назвали шокирующие объемы поглощаемого китами микропластика Ученый Савока: синий кит поглощает около 10 млн фрагментов микропластика в день

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Киты поглощают миллионы фрагментов микропластика в день, пишет LIVE 24 со ссылкой на исследование ученых из Стэнфордского университета. Известно, что синий кит поглощает в день больше пластика, чем любое другое живое существо на планете, — около 10 млн условных единиц. По словам ученых, это связано с тем, что киты едят криль, который поглощает пластик на морском дне.

То, к чему мы пришли в итоге, просто шокирует. <...> Самое большое существо на планете — синий кит — поглощает больше всего пластика, по оценкам, 10 миллионов условных единиц в день, так как он питается в основном креветкообразными животными — крилем, — рассказал соавтор исследования Мэтью Савока.

Согласно результатам исследования, горбатые киты, которые питаются в основном рыбой, съедают 200 тысяч кусочков микропластика в день, тогда как те, кто питается крилем, поглощают не менее 1 млн фрагментов. Финвалы, которые едят и криль, и рыбу, съедают от 3 до 10 млн кусочков пластика. Большие объемы потребления микропластика синим китом связывают с его большими размерами — его тело может достигать до 30 метров в длину.

Автор исследования Ширел Кахане-Раппорт рассказал, что из-за потребления микропластика киты могут недополучать нужного им питания.

Животному размером с 18-колесный велосипед нужна еда соответствующей жирности и калорийности. А так, получается, они насыщают себя мусором. Все равно что готовиться к марафону и есть только драже, — пояснил ученый.

По данным Агентства экологических расследований, неконтролируемый сброс в Мировой океан пластиковых отходов, если он будет продолжаться нынешними темпами, приведёт к тому, что к 2050 году вес мусора превысит общий вес обитающей в океане рыбы и сделает невозможным её естественное воспроизводство. По мнению экологов организации, пластиковое загрязнение окружающей среды будет иметь последствия для человечества, сравнимые с глобальными изменениями климата.

О том, как микрочастицы пластика разрушают организм, ранее писал NEWS.ru.