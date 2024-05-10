Ученые назвали причину вспышек инфекционных заболеваний Natur: ученые связали вспышки инфекций с утратой биоразнообразия

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Утрата биоразнообразия является крупнейшим экологическим фактором вспышек инфекционных заболеваний в мире, сказано в материале, опубликованном в журнале Nature. Эксперты проанализировали около тысячи исследований глобальных экологических факторов инфекционных заболеваний, охватывающих все континенты, кроме Антарктиды. Они изучили как тяжесть, так и распространенность заболевания у растений, животных и людей.

Основной вывод заключается в том, что потеря биоразнообразия, изменение климата и интродуцированные виды увеличивают заболеваемость, тогда как урбанизация уменьшает ее, — сказал ведущий исследователь профессор Джейсон Рор из Университета Нотр-Дам в США.

Специалисты сосредоточились на пяти факторах глобальных изменений — утрате биоразнообразия, изменении климата, химическом загрязнении, чужеродных видах и утрате среды обитания. Выяснилось, что в четырех из пяти случаев (кроме потери среды обитания) это приводило к росту распространения болезней. Результаты были одинаковыми при заболеваниях человека и животных.

Поясняется, что изменение среды обитания снизило риск появления новых очагов инфекций из-за тенденции людей переселяться в крупные города. В этой среде, как правило, меньше болезней, отчасти из-за лучших санитарных условий, подчеркнули ученые.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что распространяемая клещами болезнь Лайма создана в биолабораториях США. По его словам, число случаев заражения этой инфекцией только растет. В среднем, по его данным, эту болезнь выявляют у 13 человек в день.