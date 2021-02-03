Ученые назвали преимущество чтения на свежем воздухе

https://static.news.ru/photo/5fd15dae-a018-11ea-b071-fa163e074e61_660.jpg Алупкинский парк (архивное фото) Фото: Rual/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Чтение под разным освещением влияет на восприятие читаемого текста. К такому выводу пришли учёные из Колледжа оптометрии госуниверситета Нью-Йорка.

Результаты исследования публикует Cell Reports.

В ходе работы учёные измеряли реакцию зрительных нейронов людей и кошек на светлые и тёмные квадраты в помещении и на улице. Для этого использовались специальные приборы, измеряющие ритмы мозговой активности.

В результате удалось выяснить, что при естественном освещении происходит стимуляция зрительной коры головного мозга. В результате текст воспринимается лучше.