Ученые назвали преимущество чтения на свежем воздухе

Чтение под разным освещением влияет на восприятие читаемого текста. К такому выводу пришли учёные из Колледжа оптометрии госуниверситета Нью-Йорка.
Результаты исследования
В ходе работы учёные измеряли реакцию зрительных нейронов людей и кошек на светлые и тёмные квадраты в помещении и на улице. Для этого использовались специальные приборы, измеряющие ритмы мозговой активности.
В результате удалось выяснить, что при естественном освещении происходит стимуляция зрительной коры головного мозга. В результате текст воспринимается лучше.