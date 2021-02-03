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Ученые назвали преимущество чтения на свежем воздухе

07:30, 04 февраля 2021
Алупкинский парк (архивное фото) Алупкинский парк (архивное фото) Фото: Rual/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Чтение под разным освещением влияет на восприятие читаемого текста. К такому выводу пришли учёные из Колледжа оптометрии госуниверситета Нью-Йорка. 

Результаты исследования публикует Cell Reports. 

В ходе работы учёные измеряли реакцию зрительных нейронов людей и кошек на светлые и тёмные квадраты в помещении и на улице. Для этого использовались специальные приборы, измеряющие ритмы мозговой активности.

В результате удалось выяснить, что при естественном освещении происходит стимуляция зрительной коры головного мозга. В результате текст воспринимается лучше.

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