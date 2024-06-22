Ученые назвали новый вид рыб в честь героя из «Властелина колец» Похожих на пираний рыб в Амазонке назвали «Саурон»

Фото: Alex Milan Tracy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Саурон

Ученые обнаружили новый вид рыб — похожих на пираний паку — в реке Амазонка. Исследователи назвали его «Саурон» в честь злодея из знаменитой трилогии Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец», пишет Live Science. Вид рыб в течение почти двух веков тайно маскировался под другим.

Недавно идентифицированный вид Myloplus sauron представляет собой паку — близкого родственника пираний, которых часто путают с культовой пресноводной рыбой, — говорится в статье.

Ученые обнаружили его при изучении почти идентичного вида M. schomburgkii. Последний был обнаружен в Америке в 1841 году. Однако с тех пор исследователи его игнорировали.

Его рисунок очень похож на око Саурона, особенно с оранжевыми пятнами на теле, — сообщил в своем заявлении соавтор исследования Руперт Коллинз, старший куратор отдела рыб Музея естественной истории в Лондоне.

В издании отметили, что рыба не так страшна, как предполагает ее зловещее прозвище. Ее отличает черная полоса на тушке, которая расположена поперек тела. Сама рыба покрыта серебристой чешуей.

Российские ученые ранее обнаружили, что вспышки и исчезновения популяции лесных насекомых-вредителей связаны с численностью поколения «бабушек». Специалисты Сибирского федерального университета добавили: если «насекомых-родителей» было с избытком, количество «внуков» будет существенно сокращаться.