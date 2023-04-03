Ученые нашли утерянную рукопись и разгадали тайну неведомого устройства Newsweek: ученые расшифровали рукопись астронома Птолемея с описанием древнего инструмента

Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Ученые обнаружили и частично декодировали тайную рукопись, созданную древним астрономом Клавдием Птолемеем, пишет Newsweek. Исследовательская команда из Сорбонны и Нью-Йоркского университета восстановила текст, описывающий детали создания и использования античного астрономического прибора.

Средневековый палимпсест, пергаментная рукопись, написанная поверх предыдущего текста, был найден в 1819 году. Однако, старая рукопись была трудно различима, и химическая обработка, проведенная тогда для восстановления текста Птолемея, только ухудшила ситуацию.

На протяжении столетий содержание палимпсеста оставалось тайной. Ученые начали подробный анализ рукописи в 2020 году. Благодаря методам многоспектрального изображения, они смогли прочитать описание астрономического инструмента «метеороскоп», который упоминается в нескольких древних текстах, включая «Географию» Птолемея, но детали его конструкции до сих пор не были известны.

Скрытая рукопись состоит из двух частей. В первой приводится подробное описание процесса изготовления инструмента, а вторая часть посвящена методам его применения. Несмотря на значительные успехи, проект еще не завершен, так как некоторые страницы рукописи до сих пор не удалось полностью расшифровать, отметил главный автор исследования Александр Джонс.

Ранее сообщалось, что в ходе археологических раскопок в провинции Кена в Египте была обнаружена статуя сфинкса, изображающая, предположительно, римского императора Клавдия. Статуя сфинкса сделана из известняка, она была обнаружена в ходе очистных работ. Первоначальный осмотр лица показал, что это портрет императора Клавдия. Под статуей также была обнаружена картина времен Римской империи, расписанная иероглифами и демотическим письмом.