Ученые нашли уникальный ген, который отвечает за любопытство Science Daily: отвечающий за любопытство ген влияет на эволюцию животных

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Ученые из Базельского университета Швейцарии обнаружили ген, который отвечает за любопытство, сообщает портал Science Daily. В ходе исследований выяснилось, что исследовательское поведение играет важную роль в адаптации животных к разным экологическим нишам и может быть ключом к их выживанию.

Специалисты исследовали рыб цихлид из африканского озера Танганьика, в ходе чего определили прямую связь между генами, любопытством и телом позвоночных. Оказалось, что рыбы с вариантом «Т» в ДНК более любопытны представителей, у которых в ДНК присутствует «S». Это отличает цихлид от других видов, имеющих более вытянутую форму тела.

Кроме этого, исследования показали, что более любопытные виды живут у берега и обладают громоздкой формой тела. Это позволяет им лучше защищаться от хищников. При этом менее любопытные рыбы с вытянутой формой живут в открытой воде, чтобы иметь возможность быстрее передвигаться в воде.

Ранее ученый Росс Феллоуз раскрыл причину «проклятия фараона», которое, согласно распространенному мифу, убило более 20 человек, открывавших гробницу Тутанхамона в 1922 году. По мнению эксперта, участники раскопок скончались от последствий сильной радиации. Феллоуз считает, что в герметичные гробницы намеренно были помещены природные элементы, содержащие уран, и токсичные отходы.