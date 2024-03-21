Ученые NASA получили новое послание от «Вояджера» после неполадки

Фото: NASA/JPL-Caltech/Global Look Press

Voyager 1

Ученые NASA получили новое послание от зонда «Вояджер-1» после неполадки, сообщает LIFE.ru. Перед этим инженеры передали на борт команды с несколькими разными алгоритмами, чтобы решить возникшие проблемы: до этого на Землю начали приходить только наборы единиц и нулей, что вызвало беспокойство. Ответ был получен через 45 часов.

Как уточняет издание, в этот раз «Вояджер» прислал на землю «пакет» данных всей памяти бортового компьютера. Теперь инженеры будут сравнивать их с теми, которые приходили до сбоя, чтобы устранить неполадки и выяснить, что вообще произошло с зондом.

По расчетам ученых, «Вояджер» находится в 24 млрд км от Земли и движется со скоростью 60 тысяч км/ч. О его точном местоположении можно узнать только из тех данных, которые зонд посылает сам: увидеть аппарат невозможно даже вооруженным глазом. Сигнал с текущего расстояния идет 22,5 часа в виде особого кода, который минимизирует количество ошибок.

В декабре 2023 года ученые NASA получили загадочное сообщение с зонда «Вояджер-1», запущенного в космос в 1977 году. В очередном «пакете» данных от научных приборов не поступило никакой информации, а текущее состояние космического аппарата вызвало вопросы у специалистов: они получили только набор единиц и нулей, которые не получилось интерпретировать.