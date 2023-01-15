Ученые: к февралю COVID заболеют почти все жители 22-миллионного Пекина Nature Medicine: ученые считают, что 92% жителей Пекина заболеют COVID к февралю

Фото: Ren Chao/Xinhua

До конца января коронавирусом заболеют девять из десяти (92,3%) жителей Пекина. Население китайской столицы составляет почти 22 млн человек. По данным исследований, результаты которых опубликованы в Nature Medicine, уже к 22 декабря в городе заразились 75,5% граждан.

Отмечается, что коэффициент репродуктивности вируса вырос до 3,44 после того, как китайские власти объявили о «20 мерах» по переходу от политики «нулевой терпимости» с COVID-19. Такой коэффициент означает, что заболевший может заразить еще 3,44 человека.

На смягчение суровых ограничительных мер власти Китая пошли в начале прошлого декабря в результате протестов населения. Резкая отмена привела к новой вспышке заболевания. По данным Bloomberg, в декабре заболело почти 250 млн жителей страны. Официальная статистика такие данные не подтверждает. До середины января говорилось о 5241 погибшем за весь период пандемии. Однако в середине месяца власти КНР сообщили о гибели почти 60 тысяч человек за 30 дней.

Крематории в крупнейших городах страны оказались переполнены. ВОЗ выступила с критикой в отношении властей КНР, призвав публиковать реальные данные о заболеваемости и смертности.