Учёные нашли новый штамм коронавируса — гибрид «дельты» и «омикрона»

Учёные лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета нашли штамм, который является гибридом «дельты» и «омикрона». Благодаря этой особенности учёные дали ему название «дельтакрон», сообщил глава лаборатории Леонтиос Кострикис порталу Sigmalive.

Мы нашли некоторое количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения «омикроном». «Дельтакрон» был обнаружен в 25 образцах, взятых на острове, причем 11 из них были получены у людей, госпитализированных с симптомами ковида, а остальные 14 — у обычных жителей, — рассказывает Кострикис.

Кострикис объяснил, что у «дельтакрона», который представляет объект интереса для всего международного медсообщества, есть генетическая основа «дельты», однако некоторые ее мутации такие же, как у «омикрона». Он уточнил, что гибрид, по предварительным данным, не представляет особой опасности и, вероятно, будет вытеснен доминирующим «чистым омикроном».

Он также добавил, что из 30 зарегистрированных мутаций «омикрона» на Кипре были обнаружены как минимум 10.

Исследователи из родины штамма коронавируса «омикрон» ЮАР предсказали скорый конец кризисной стадии пандемии. Проанализировав более 4 тысяч случаев заболевания «омикроном» и предыдущими вариантами COVID-19, они пришли к выводу, что новый штамм может являться предвестником перехода болезни из стадии пандемии в разряд эндемии с ограниченным ареалом поражения.