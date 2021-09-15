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Учения «Запад-2021» назвали отработкой вторжения в Польшу и Литву

09:27, 16 сентября 2021
Учения «Запад-2021» назвали отработкой вторжения в Польшу и Литву Фото: mil.ru
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Недавние совместные учения России и Белоруссии могут представлять собой отработку «вторжения» в близлежащие страны Евросоюза: карты учений предполагали захват вымышленных стран, названия которых напоминают о Польше и Литве. Об этом пишет польская газета Fakt.

По данным издания, официально учения носят оборонительный характер, однако в их рамках использовались такие вымышленные названия, как Полярная республика (Польша) и государство Нерис (Литва). В материале утверждается, что карты учений предполагали вторжение в эти страны и захват их Белоруссией.

Запах пороха и лязг железа. Рев войны со стороны России и Беларуси можно услышать через нашу восточную границу, — пишет польское издание.

Ранее в Польше выразили обеспокоенность количеством военнослужащих, принявших участие в совместных российско-белорусских учениях «Запад-2021». Как заявил полковник польской армии Мечислав Струщ, количество участников учений превышает размеры всей польской армии. По этой причине Варшава ввела режим ЧП у границы с Белоруссией, а польские войска были приведены в режим повышенной готовности. Между тем пользователи в комментариях напомнили о регулярности российско-белорусских манёвров, призвав отказаться от имитации военных игр с Россией и её союзниками.

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