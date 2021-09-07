В Киргизии начались учения стран ОДКБ «Рубеж-2021»

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На полигоне Эдельвейс в Киргизии стартовали военные учения «Рубеж-2021» стран ОДКБ. В них участвуют Вооружённые силы Казахстана и Таджикистана, Киргизской Республики, Российской Федерации, оперативные группы Объединённого штаба и Секретариата ОДКБ. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ «Рубеж-2021» проходит с 7 по 9 сентября на полигоне Эдельвейс в Киргизской Республике. Основу российского воинского контингента на учении составляют военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, а также личный состав объединённой российской военной базы Кант, — говорится в сообщении пресс-службы.

Армия России представлена на учениях 500 военнослужащими и почти 120 единицами военной техники.

В открытии учений приняли участие начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Поплавский, заместитель министра обороны Киргизской Республики полковник Алмазбек Карасартов, заместитель главнокомандующего сухопутных войск Республики Казахстан генерал-майор Алмаз Джумакеев и гости.

Ранее сообщалось, что в Калининградскую область на учения «Запад-2021» перебросят военнослужащих запаса, которые ранее добровольно заключили договор с Минобороны.