The National Interest: учения США могли стать предупреждением для России

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Учения американского флота и союзников по НАТО в Чёрном море показали, что для США остаётся приоритетом сдерживание России.

Ранее сообщалось, что в манёврах принимал участие эсминец ВМС США Donald Cook. В учениях также были задействованы американский противолодочный самолёт P-8A Poseidon, канадские истребители CF-188 и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A AWACS.

Использование сочетания этих родов войск поможет НАТО проводить операции по наблюдению за российскими подлодками и другой активностью в море, считает издание The National Interest.

В издании отметили, что несмотря на конфронтацию с КНР и Ираном, в США не забывают о сдерживании России. В свою очередь британские СМИ отметили, что действия американских военных у границ России могут грозить опасными последствиями, вплоть до Третьей мировой войны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена наращиванием военных сил НАТО в Чёрном море. Альянс расшатывает стабильность в регионе и может вбить клин между государствами-соседями.

Дипломат обратила внимание на возросшее количество заходов кораблей ВМС стран НАТО в черноморские порты союзников и партнёров, а также полётов разведывательной авиации вдоль рубежей РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс ответил на заявление НАТО об усилении военной мощи России на полуострове и в Чёрном море. Он порекомендовал Альянсу не вмешиваться во внутренние дела РФ.