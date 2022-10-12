Учения США и Японии отменили из-за нехватки снарядов для HIMARS

Фото: US Army

Учения военных подразделений Японии и США с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые проходят на Хоккайдо, внезапно отменили из-за отсутствия снарядов, передает японское издание Hokkaido. Уточняется, что боеприпасы не прибыли в пункт назначения из-за проблем с логистикой. Пока в маневрах применяются только японские установки MLRS, схожие по характеристикам с американскими.

Учения с боевой стрельбой из высокомобильной реактивной артиллерийской системы Корпуса морской пехоты США «HIMARS» также должны были быть открыты для публики, но были внезапно отменены из-за проблем с транспортировкой боеприпасов, — говорится в публикации.

В общей сложности из японских РСЗО выпустили 24 реактивных снаряда. Учения продлятся до 14 октября.

В то же время, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получил еще четыре установки американской РСЗО HIMARS. Глава ведомства назвал поставку «отличной новостью». Он добавил, что примет участие во встрече Контактной группы по обороне Украины, которая пройдет 12 октября на авиабазе Рамштайн в Германии.