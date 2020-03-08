https://static.news.ru/photo/754a7d8a-617c-11ea-b2d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hani Al-Ansi/dpa/GlobalLookPress

Школы, вузы и технические образовательные учреждения в Саудовской Аравии закрылись для посещения из-за угрозы распространения нового типа коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное агентство SPA.

Министерство образования Саудовской Аравии решило временно приостановить образовательный процесс во всех провинциях страны с понедельника до последующего извещения. Решение затрагивает школы, университеты, технические образовательные заведения, — приводит сообщение SPA РИА Новости.

При этом, ученики смогут продолжить обучение в дистанционной форме. Уточняется, что для этого будут использоваться учебные сайты и приложения для смартфонов.

Специальный комитет будет в дальнейшем решать, когда ученики смогут вернуться на очную форму обучения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в мадридской школе, где учатся дочери короля Филиппа VI, зафиксировали случай заражения коронавирусом. Отмечается, что несмотря на это, школа не будет закрыта на карантин, дочери короля так же продолжат ходить в учебное заведение.