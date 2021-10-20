Участники заседания по Афганистану поддержали разморозку его активов

Все участники заседания московского формата по Афганистану поддержали разморозку активов страны. Об этом заявил ТАСС глава третьего политдепартамента МИД Афганистана Закир Джалали, представляющий делегацию запрещённого в России движения талибов.

Это была очень хорошая встреча, в очень позитивной атмосфере. Исламский эмират Афганистан (используемое талибами название государства. — NEWS.ru) ценит и приветствует эту инициативу российской стороны. Все участвовавшие страны поддержали разморозку активов афганского центрального банка, которые принадлежат народу Афганистана и не должны связываться с политическими делами, — сказал он.

В свою очередь заместитель председателя временного правительства Афганистана Абдул Салам Ханaфи заявил, что в стране никто не преследуется на основании этнических, религиозных, языковых, гендерных или иных различий. Однако группировки, угрожающие безопасности на афганской территории, усилят своё влияние в стране в том случае, если новое правительство, сформированное талибами, не будет признано.

При этом глава МИД во временном правительстве Афгaнистана Амир Хан Мoттаки заявил, что у Кабула хорошие отношения с Россией.

Ранее министр иностранных дел России Сeргей Лавров провёл встречу с делегацией талибов. Она прошла в закрытом для прессы режиме. Лавров заявил талибaм о том, что Россия призывает их сформировать инклюзивное правительство с участием всех политических сил Афганистaна.