Участники ВЭФ забеспокоились из-за возможной потери российского рынка Politico: участники ВЭФ опасаются полной потери российского рынка

Фото: Lian Yi / XinHua / Global Look Press

Участники Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе высказали свои опасения относительно возможной полной потери российского рынка, пишет газета Politico со ссылкой на источники. По информации издания, мировые лидеры переживают, что Запад не сможет долго находить новые рынки энергоносителей, металлов и продовольствия. В статье отмечается, что многие опасаются, что Китай перехватит российские товары.

За последние восемь месяцев Москва выдержала санкции и нашла альтернативные маршруты через таких партнеров, как Китай. И прямо сейчас возникает вопрос о том, существуют ли какие-то долгосрочные замены российской нефти и газу, — сказано в публикации.

Автор материала напомнил, что от участия в 53-м заседании Всемирного экономического форума, которое традиционно проходит в швейцарском Давосе, отказались бизнесмены из России и Китая.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что санкции Евросоюза погрузят экономику России в рецессию на десятилетия. По ее словам, индустрия РФ лишается современных и «критических» технологий.