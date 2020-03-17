https://static.news.ru/photo/cabd8d40-6855-11ea-a411-fa163e074e61_660.jpg Фото: sat1.de

Продюсеры скрыли от участников реалити-шоу Big Brother информацию о пандемии коронавируса. Информацию о распространении СOVID-19 им хотят рассказать в прямом эфире.

Шоу стартовало 6 февраля. 14 героев программы изолированы от внешнего мира. Продюсеры изначально не хотели рассказывать о ситуации с коронавирусом участникам, но зрители обрушились на них с критикой. После этого создатели программы решили выпустить специальный эпизод: в нём участники смогут связаться с родственниками и задать вопросы о пандемии, сообщает Focus.

Ранее американский музыкант и актёр Джаред Лето пропустил новости об объявлении пандемии в мире. Мужчина медитировал в пустыне и был полностью изолирован от внешнего мира. Актёр надеется, что со всеми всё будет в порядке, он призвал подписчиков беречь себя.

NEWS.ru писал, Елизавета II вернулась в Букингемский дворец, несмотря на то, что Лондон является центром вспышки коронавируса в Британии. 93-летняя королева планирует работать с документами.

Всего в мире зарегистрировано более 187 тысяч случаев заражения, скончались 7,4 тысячи человек, выздоровели — 80 тысяч.

В России — 114 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 гражданин России, 1 гражданин Италии. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.