Продюсеры скрыли от участников реалити-шоу Big Brother информацию о пандемии коронавируса. Информацию о распространении СOVID-19 им хотят рассказать в прямом эфире.
Шоу стартовало 6 февраля. 14 героев программы изолированы от внешнего мира. Продюсеры изначально не хотели рассказывать о ситуации с коронавирусом участникам, но зрители обрушились на них с критикой. После этого создатели программы решили выпустить специальный эпизод: в нём участники смогут связаться с родственниками и задать вопросы о пандемии,
Ранее американский музыкант и актёр Джаред Лето пропустил новости об объявлении пандемии в мире. Мужчина медитировал в пустыне и был полностью изолирован от внешнего мира. Актёр надеется, что со всеми всё будет в порядке, он призвал подписчиков беречь себя.
NEWS.ru писал, Елизавета II вернулась в Букингемский дворец, несмотря на то, что Лондон является центром вспышки коронавируса в Британии. 93-летняя королева планирует работать с документами.
Всего в мире зарегистрировано более 187 тысяч случаев заражения, скончались 7,4 тысячи человек, выздоровели — 80 тысяч.
В России — 114 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 гражданин России, 1 гражданин Италии. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.