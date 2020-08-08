Участники митингов в Бейруте заняли здание МИД

https://static.news.ru/photo/86b6d71a-d992-11ea-ad97-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

В столице Ливана участники акции протеста заняли здание Министерства иностранных дел.

Об этом сообщает телеканал LBCI. По данным местных СМИ, в результате столкновений демонстрантов с полицией пострадали более 100 человек. При этом Красный Крест сообщил о 60 пострадавших.

Участники акций протеста, начавшихся 8 августа, требуют отставки правительства и проведения реформ. Жители Бейрута бросают в сотрудников полиции камни и петарды, а те в ответ кидают в толпу десятки гранат со слезоточивым газом. На месте столкновений у здания парламента в ливанской столице работают сотрудники Красного Креста и Гражданской обороны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в ливанском Бейруте недалеко от больницы Сент-Чарльз произошёл пожар. Армия и Гражданская оборона Ливии занимаются тушением возгорания.