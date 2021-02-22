Участники митинга в Ереване закидали яйцами здание следственной службы

https://static.news.ru/photo/7014df2e-7529-11eb-9c28-96000091f725_660.jpg Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Участники очередной протестной акции в Ереване, требующие отставки главы правительства Армении Никола Пашиняна, забросали яйцами здание Специальной следственной службы.

Митингующие также призывали сотрудников ведомства отказаться от беспрекословной службы властям. За происходящим наблюдали полицейские, однако в действия протестующих они не вмешивались.

После этого инцидента участники акции направились к площади Франции. Там запланирован митинг сторонников отставки Пашиняна, сообщает РИА Новости.

Некоторое время назад кандидат на пост главы правительства республики Вазген Манукян призвал оппозицию быть готовой в любое время «с молниеносной быстротой восстанием взять власть». По его словам, к такому «плану Б» следует прибегнуть, если массовые протесты не заставят Пашиняна покинуть свой пост.

Поводом для акций за отставку Пашиняна послужило подписание им вместе с президентом России Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Ранее NEWS.ru писал, что протестующие похитили дипломатический паспорт Пашиняна. Бывший эксперт армянского аналитического центра «Орбели» Андраник Ованнисян, которому запрещён въезд в республику, заявил, что документ находится у него.