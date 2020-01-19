https://static.news.ru/photo/c7af9bac-3af1-11ea-8dba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Участники международной конференции по Ливии официально приняли совместное заявление и зафиксировали его положения в итоговом документе.

Об этом сообщает ТАСС. Заявление призывает стороны конфликта в североафриканской стране прекратить все военные передвижения. Аналогичный призыв касается тех, кто оказывает противоборствующим сторонам помощь. Участники конференции предлагают Совбезу ООН ввести санкции в отношении нарушителей режима прекращения огня. Документ также предусматривает эмбарго на поставки оружия.

Заявление отдельно оговаривает важность обеспечения безопасности нефтяных объектов в Ливии и обращается к сторонам конфликта с призывом воздержаться от причинения ущерба нефтяной инфраструктуре.

Участники конференции предложили создать механизм экономического восстановления под контролем будущего единого правительства Ливии, приоритетом которого будет реконструкция городов Бенгази, Дерна, Мурзук, Себха, Сирт и Триполи. Сторонам конфликта предлагается осуществить меры, способствующие укреплению доверия — например, обмен пленными.

Международная конференция по Ливии прошла в столице Германии 19 января. В ней приняли участие представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта и ООН. Российскую делегацию возглавлял глава страны Владимир Путин. Как ранее сообщал NEWS.ru, для контроля над реализацией решений, принятых на конференции, планируется создать комитет мониторинга.