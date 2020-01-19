Участники международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии условились создать комитет по мониторингу реализации решений, которые были оговорены на мероприятии.
Как
Международная конференция по Ливии прошла в столице Германии 19 января. В ней приняли участие представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта и ООН. Как сообщал NEWS.ru, участники конференции согласовали текст итогового документа. Документ предлагает разбить процесс урегулирования в североафриканской стране на шесть «корзин»: прекращение огня, выполнение оружейного эмбарго, политический процесс, реформа сектора безопасности, экономическая реформа и соблюдение гуманитарных норм и прав человека.
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