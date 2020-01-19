https://static.news.ru/photo/5efd2690-3af3-11ea-9f5a-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Axel Schmidt/dpa/Global Look Press

Участники международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии условились создать комитет по мониторингу реализации решений, которые были оговорены на мероприятии.

Как передаёт ТАСС, с таким заявлением выступил глава МИД Германии Хайко Маас. Он также сообщил, что главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза обсудят результаты конференции в понедельник, 20 января. Маас не уточнил, кто войдёт в анонсированный им мониторинговый комитет.

Международная конференция по Ливии прошла в столице Германии 19 января. В ней приняли участие представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта и ООН. Как сообщал NEWS.ru, участники конференции согласовали текст итогового документа. Документ предлагает разбить процесс урегулирования в североафриканской стране на шесть «корзин»: прекращение огня, выполнение оружейного эмбарго, политический процесс, реформа сектора безопасности, экономическая реформа и соблюдение гуманитарных норм и прав человека.