Участники G20 приняли дорожную карту по криптоактивам Главы минфинов и ЦБ G20 выпустили коммюнике с дорожной картой по криптоактивам

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Отраслевая встреча в Марракеше

Министры финансов и главы центральных банков стран «Группы двадцати» (G20) по итогам отраслевой встречи в Марракеше выпустили коммюнике, в котором заявили о принятии дорожной карты по криптовалютам и другим цифровым активам. Участники саммита взяли за основу документ МВФ и Совета по финансовой стабильности.

Этот детализированный и ориентированный на практические действия документ необходим для достижения общих целей макроэкономической и финансовой стабильности и для гарантирования эффективной, гибкой и скоординированной реализации всеобъемлющей политики по криптоактивам, — говорится в документе.

Участники саммита призвали как можно быстрее внедрить в жизнь принятую дорожную карту и распространить согласованные в ней меры через сотрудничество с другими странами. Кроме того, страны G20 попросили МВФ и Совет по финансовой стабильности «обеспечить регулярный и системный обзор прогресса в реализации дорожной карты».

Ранее президент России Владимир Путин объяснил на заседании дискуссионного клуба «Валдай», что не ездил на саммиты БРИКС и G20, чтобы не создавать проблемы своим коллегам из принимающей страны. По его словам, у него было достаточно дел и «дома».