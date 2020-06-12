Участники демонстрации в Лондоне забросали полицейских бутылками

Участники акции по защите памятников Великобритании от вандализма, которая проходит в субботу, 13 июня, в центре Лондона, забросали полицейских бутылками.
Из группы людей, собравшейся у кенотафа, открытого в годовщину окончания войны в 1918 году, в отряд полицейских в защитных костюмах полетели стеклянные бутылки и банки из-под пива.
Как сообщает агентство PA, подобная картина происходит на Парламентской площади и около Вестминстерского моста.
Также агентство Reuters передаёт, что демонстранты закидали полицейских бутылками на Трафальгарской площади.
Как ранее писал NEWS.ru, тысячи протестующих, среди которых сторонники правых движений и антифашисты, вышли на демонстрации в Лондоне.
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