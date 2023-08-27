Участница Олимпийских игр в Сочи погибла в автокатастрофе Канадская фигуристка Александра Пол погибла в автокатастрофе

Фото: Leon Switzer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александра Пол и Митчелл Ислам, 2014 год

Канадская фигуристка, участница Олимпийских игр в Сочи Александра Пол погибла в автокатастрофе, сообщает портал CBC Sports. Спортсменка попала в ДТП с участием семи автомобилей в провинции Онтарио.

Водитель грузовика потерял управление, после чего снес шесть автомобилей. В одном из них находилась Пол вместе со своим маленьким сыном. Мальчик получил незначительные травмы и был доставлен в больницу.

Пол завершила спортивную карьеру через два года после Олимпиады-2014, на которой вместе с Митчеллом Исламом заняла 18-е место. Партнер в танцах на льду стал ее супругом двумя годами ранее.

Ранее сообщалось о гибели японского мотогонщика Харуки Ногути. Он умер в возрасте 22 лет в результате травм, полученных при аварии на четвертом этапе Азиатского чемпионата по шоссейным гонкам в Индонезии. Спортсмен находился в реанимации на протяжении трех суток, однако скончался, несмотря на усилия врачей.

Также 14 августа стало известно о смерти олимпийского чемпиона по гребле, серебряного призера чемпионата мира и Европы Бориса Дубровского. Он ушел из жизни в возрасте 83 лет. О причинах его смерти не сообщается. Известно, что Дубровский являлся консультантом Федерации гребного спорта РФ и кандидатом математических наук.