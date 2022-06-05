Участки для голосования по поправкам в конституцию открылись в Казахстане

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Участки для голосования на референдуме по внесению поправок в конституцию заработали в Казахстане. Всего в республике будет открыто более 10 тыс. участков для голосования, сообщает ЦИК.

Среди них будут работать 65 участков в 52 иностранных государствах. Проголосовать смогут 11,7 млн человек. Гражданам республики надо будет ответить на вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона Республики Казахстан „О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан“, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?»

Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике. Их принятие сократит полномочия главы государства. В стране должен появиться влиятельный парламент с подотчётным правительством. Близким родственникам президента будет запрещено занимать должности госслужащих.

Также из конституции уберут все упоминания об особом статусе бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Ранее сообщалось, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о готовности поддержать изменения в конституцию страны. Референдум, в котором будут предложены нововведения, пройдёт в государстве 5 июня.