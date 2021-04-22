Убогая ложь: в разведке РФ высказались об обвинениях Чехии против России

https://static.news.ru/photo/36152558-a40a-11eb-b61f-96000091f725_660.jpg Сергей Нарышкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин оценил заявления Праги о том, что Россия якобы причастна к трагическим событиям 2014 года в чешской деревне Врбетице. По его словам, заявления властей восточноевропейской страны не что иное, как убогая ложь, передаёт РИА Новости.

Нарышкин заявил , что для прикрытия своих действий Прага использовала «совершенно убогую и низкую ложь», которая «рассчитана на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития». По его словам, такой исход событий весьма печален.

Тем не менее российская сторона также не стала молчать в ответ на действия Чехии. В связи с этим директор СВР отметил, что Прага «получила своё».

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.

21 апреля глава МИД республики Якуб Кулганек потребовал от России до полудня следующего дня вернуть выдворенных дипломатов в Москву. В противном случае, пригрозил он, численность сотрудников российского посольства в Праге будет сокращена до количества оставшихся работников дипмиссии в Москве. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Праге в ответ на недружественные действия получили от России «то, о чём не мечтали даже в страшном сне».