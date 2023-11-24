Убивший свою девушку паралимпиец выйдет досрочно из тюрьмы Паралимпиец Оскар Писториус выйдет досрочно из тюрьмы в январе 2024-го

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Оскар Писториус

Паралимпийский чемпион Оскар Писториус выйдет условно-досрочно из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство своей девушки, сообщает Би-би-си. Таким образом, в заключении он проведет около семи лет из 13, к которым был приговорен.

Отмечается, что комиссия по УДО назначила его освобождение на 5 января 2024 года. После освобождения Писториус будет находиться под наблюдением властей до тех пор, пока его приговор официально не истечет. Кроме того, ему предписано посещать терапию.

Мать убитой девушки не возражала против освобождения паралимпийца, но усомнилась, что он исправился в тюрьме. По ее словам, она беспокоится о безопасности каждой девушки, которая в будущем вступит с ним в контакт. Женщина также выразила уверенность, что ее муж скончался в этом году от разбитого сердца, поскольку не смог пережить смерть их дочери.

Трагедия произошла в День святого Валентина в 2013 году. Писториус несколько раз выстрелил в свою девушку Риву Стенкамп через дверь ванной. Полицейским он объяснил, что принял ее за грабителя. В 2016 году спортсмен был приговорен южноафриканским судом к 13 годам и пяти месяцам тюремного заключения.

Ранее в Сингапуре управляющий директор тренинговой компании Дэвид Брайан Чоу Квок-Хун, получив неточный финансовый отчет, убил свою беременную жену, чтобы «спасти» семью от кредиторов. Его приговорили к семи годам тюремного заключения за непреднамеренное убийство. Смягчающими обстоятельствами признали тревогу и депрессию, которыми он страдал в момент преступления.