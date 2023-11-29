Гражданину Литвы Андрею Куслевичу, подозреваемому в убийстве двух россиянок в Турции, грозило до четырех лет лишения свободы в России, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, Куслевич разыскивался в России по уголовной статье «Побег из-под ареста».
Как пишет SHOT, в 2017 году сбежал из автозака в Москве по дороге в СИЗО. По информации канала, тогда литовца задержали в аэропорту Шереметьево по ориентировке Интерпола.
Перед этим Куслевич, работавший телохранителем в Монако, похитил у своего начальника редкий бриллиант, с которым сбежал из страны.
После задержания в аэропорту Бабушкинский суд в Москве вынес решение об экстрадиции Куслевича, но по пути в СИЗО он оттолкнул конвоира и выбежал из машины, пишет SHOT.
Куслевич женился на россиянке Ирине Двизовой, когда жил в Литве, позже они развелись, женщина вместе с дочерью и сыном сначала уехала от бывшего мужа в Москву, а затем перебралась в Турцию. По данным канала, она пыталась лишить экс-супруга родительских прав.
По предварительным данным, Куслевич приехал к бывшей жене в Бодрум на съемную виллу, где расстрелял женщину и ее дочку, завернул тела в простыни и бросил у дороги к бухте Тавшанбурну. Мужчина забрал мальчика с собой, по данным турецкой полиции, они уже покинули страну.
СМИ писали, что Куслевич в прошлом также проходил службу во Французском легионе. Ранее соседка убитой россиянки рассказала, что Куслевичу было запрещено приближаться к ним.