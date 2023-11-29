Убивший мать с дочерью в Турции сбежал из-под ареста в России в 2017 году SHOT: подозреваемому в убийстве россиянок в Турции грозило до 4 лет тюрьмы в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданину Литвы Андрею Куслевичу, подозреваемому в убийстве двух россиянок в Турции, грозило до четырех лет лишения свободы в России, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, Куслевич разыскивался в России по уголовной статье «Побег из-под ареста».

Как пишет SHOT, в 2017 году сбежал из автозака в Москве по дороге в СИЗО. По информации канала, тогда литовца задержали в аэропорту Шереметьево по ориентировке Интерпола.

Перед этим Куслевич, работавший телохранителем в Монако, похитил у своего начальника редкий бриллиант, с которым сбежал из страны.

После задержания в аэропорту Бабушкинский суд в Москве вынес решение об экстрадиции Куслевича, но по пути в СИЗО он оттолкнул конвоира и выбежал из машины, пишет SHOT.

Куслевич женился на россиянке Ирине Двизовой, когда жил в Литве, позже они развелись, женщина вместе с дочерью и сыном сначала уехала от бывшего мужа в Москву, а затем перебралась в Турцию. По данным канала, она пыталась лишить экс-супруга родительских прав.

По предварительным данным, Куслевич приехал к бывшей жене в Бодрум на съемную виллу, где расстрелял женщину и ее дочку, завернул тела в простыни и бросил у дороги к бухте Тавшанбурну. Мужчина забрал мальчика с собой, по данным турецкой полиции, они уже покинули страну.

СМИ писали, что Куслевич в прошлом также проходил службу во Французском легионе. Ранее соседка убитой россиянки рассказала, что Куслевичу было запрещено приближаться к ним.