Убившая женщину на пляже в Колумбии молния попала на видео Удар молнии убил женщину на пляже в Колумбии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданка Венесуэлы погибла от удара молнии на пляже в северном районе колумбийского портового города Картахена, сообщает BNN Breaking. Момент гибели женщины попал на видео.

Погибшей оказалась 34-летняя венесуэлка Фройланис Майрет Ривас Роман. На кадрах с места событий видно, как удар молнии поразил ее, когда она наслаждалась отдыхом на пляже.

По данным BNN Breaking, на помощь женщине пришли неравнодушные прохожие. Вскоре на пляж прибыли медики, но помочь они не успели: пострадавшая скончалась прямо на место происшествия. Согласно заключению врачей, причиной смерти стала мгновенная остановка сердца.

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