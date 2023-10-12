«Убивают на глазах у всего мира»: Кардашьян высказалась о войне в Израиле Ким Кардашьян назвала нападение на Израиль жестоким терроризмом

Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS/Global Look Press

42-летняя американская телезвезда Ким Кардашьян высказалась по поводу «ужасающих» нападений на Израиль со стороны ХАМАС, заявив, что она и члены ее семьи молятся за восстановление мира, пишет Daily Express. Кардашьян сообщила, что поддерживает своих еврейских друзей, а также назвала атаку ХАМАС жестоким терроризмом, говорится в сообщении.

Мое сердце разрывается, когда я вижу видео, на которых детей и семьи терроризируют и убивают на глазах у всего мира! Люди, у которых есть сердце, никогда не смогут забыть эти опустошающие и ужасающие образы. Жестокий терроризм унес жизни невинных людей, и теперь как израильские, так и палестинские мирные жители страдают и платят самую высокую цену, — сообщила Кардашьян.

Знаменитость пояснила, что «особенно чувствительна к этим вопросам» как армянка, чей народ стал жертвой «этнической чистки» в Арцахе. По словам Кардашьян, в результате нападений в Израиле и Палестине гибнут невинные люди, случайно попавшие под прицел. Она посоветовала представителям обеих сторон проявлять больше любви и сострадания друг к другу.

Неважно, на чьей вы стороне, в наших сердцах всегда должно быть место для сострадания к невинным жертвам, оказавшимся под прицелом борьбы за власть, политику, религию. Хотя я знаю, что ничего не могу сделать, чтобы избавить от боли тех, кто страдает, моя семья и я молимся за безопасное возвращение заложников, за погибших и их семьи, за мир и за то, чтобы виновные в этом неоправданном насилии были привлечены к ответственности, — подчеркнула Кардашьян.

Ранее страны «Большой семерки» решительно осудили нападение членов палестинского движения ХАМАС на Израиль. Все главы финансовых ведомств центробанков стран G7 охарактеризовали действия палестинцев как террористические атаки. Также они выразили поддержку Израилю.

До этого Министерство иностранных дел России сообщило, что из-за боевых действий на юге Израиля погибли четыре гражданина РФ, имеющих также израильское гражданство. Российские дипломаты выясняют судьбу еще шестерых россиян, пропавших без вести. Российское дипломатическое ведомство вновь призвало стороны палестинско-израильского конфликта к деэскалации и соблюдению гуманитарного права для избежания новых жертв среди мирных жителей. МИД РФ решительно осуждает любые проявления экстремизма, терроризма, взятие в заложники, а также блокаду людей, добавили в ведомстве.