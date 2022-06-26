«Убивать со злобой»: Арестович про участие белорусов в конфликте на Украине Арестович: белорусов будут «убивать со злобой» в случае участия в конфликте на Украине

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что бойцы ВСУ будут убивать белорусских военных с «особой злобой», если белорусская сторона решит участвовать в спецоперации на стороне России. Он добавил, что Киев «не выдержит предательский удар». Он при этом назвал белорусов «братьями», пишут «Известия».

Если на нас пойдут белорусы, что будет с украинскими солдатами и офицерами? Они будут в бешенстве, не выдержат предательский удар, но и отработка будет соответствующая. Никто никого не будет жалеть, — заявил Арестович.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что Москва никогда не просила Минск принять участие в операции, но добавил, что к этому её подталкивает Запад.

Британский журналист Пол Болдуин ранее написал, что Лондон объявит «войну» России в случае казни британских наёмников после приговора Верховного суда ДНР. Автор материала написал, что в разговоре с матерью британец Эйден Аслин признался, что правительство Британии не ведёт переговоров с ДНР, поэтому, по его мнению, его казнят в ближайшее время. В статье отмечается, что в этом случае наступит «точка невозврата» в этом конфликте.