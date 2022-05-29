«Убирайтесь!»: в Австрии потребовали выслать украинцев за драку в Вене Австрийский политик Непп потребовал выслать украинцев, устроивших массовую драку в Вене

Фото Michael Indra via imago-images.de/Global Look Press

Глава венской фракции Партии свободы Австрии Доминик Непп потребовал депортировать из страны граждан Украины, которые устроили массовую драку на одной из улиц Вены. Он раскритиковал подозреваемых за то, что они избивают таксистов перед «роскошными» отелями столицы. Непп назвал зачинщиков потасовки «преступниками-дезертирами» за то, что они не защищают свою страну, пишет РИА Новости.

Вместо того, чтобы сражаться за свою страну, украинские мужчины избивают таксистов перед роскошными отелями в Вене. Убирайтесь из нашей страны! — возмутился Непп.

Австрийцы поддержали политика в социальных сетях и призвали избавиться от украинских беженцев, которые не ценят то, что Европа сделала для их безопасности. В настоящее время полиция города разыскивает гражданина Украины, который, предположительно, избил таксиста из-за парковочного места.

Власти польских городов ранее начали отменять бесплатный проезд в общественном транспорте для беженцев с Украины, который был введён после начала российской спецоперации. В Варшаве срок действия льготы закончится 1 июня. В Люблине и Познани украинские беженцы смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно до конца июня. Власти Гданьска, Гдыни и Сопота вернули платный проезд для украинцев ещё в конце апреля.