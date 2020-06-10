Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

https://static.news.ru/photo/36610da8-ab43-11ea-bee7-fa163e074e61_660.jpg Улоф Пальме Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Шведская прокуратура закрыло дело об убийстве Улофа Пальме в 1986 году.

Как сообщает РИА Новости, прокурор Кристер Петерссон заявил, что преступление совершил графический дизайнер Стиг Энгстрём, называвший себя Скандиаманнен. Дело об убийстве Пальме закрыто, поскольку Энгстрём покончил с собой.

Отмечается, что полиция сделала свои выводы о виновности дизайнера по показаниям свидетелей. При этом мотивы убийства по-прежнему остаются неизвестными. Сын Пальме согласен с этой версией, тогда как жена Энгстрём категорически против. Она заявила, что её муж был слишком робким.

Пальме был убит в 1986 выстрелами в спину, когда возвращался из кинотеатра с женой. Убийца скрылся с места преступления.

Как писал NEWS.ru, известный шведский писатель и драматург Пер Улов Энквист умер в возрасте 85 лет после продолжительной болезни.