Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура закрыло дело об убийстве Улофа Пальме в 1986 году.
Как
Отмечается, что полиция сделала свои выводы о виновности дизайнера по показаниям свидетелей. При этом мотивы убийства по-прежнему остаются неизвестными. Сын Пальме согласен с этой версией, тогда как жена Энгстрём категорически против. Она заявила, что её муж был слишком робким.
Пальме был убит в 1986 выстрелами в спину, когда возвращался из кинотеатра с женой. Убийца скрылся с места преступления.
Как писал NEWS.ru, известный шведский писатель и драматург Пер Улов Энквист умер в возрасте 85 лет после продолжительной болезни.
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