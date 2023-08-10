Полиция застрелила убийцу кандидата в президенты Эквадора Полиция застрелила убийцу кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио

Фото: IMAGO/Boris Romoleroux/Global Look Press

Фернандо Вильявисенсио

Один из подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио получил смертельные ранения при задержании, сообщает генеральная прокуратура страны в Twitter (Х). Боевика в тяжелом состоянии доставили в отделение прокуратуры в столице страны Кито, где он умер.

Подозреваемый, который был ранен во время перестрелки с сотрудниками службы безопасности, был задержан и доставлен с тяжелыми травмами в отделение полиции Кито. Скорая помощь подтвердила его смерть, — говорится в сообщении.

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо был убит во время предвыборного митинга 10 августа. Соответствующее мероприятие проходило в городе Кито. Политику трижды выстрелили в голову, он скончался на месте. По данным El Universo, ранения получили еще восемь человек. Семь из них были госпитализированы.

После этого действующий президент Эквадора Гильермо Лассо подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на 60 дней. В рамках него предусматривается мобилизация вооруженных сил на всей территории страны. Глава государства также объявил трехдневный национальный траур и назвал произошедшее политическим преступлением.