У жены Зеленского нашли коронавирус

https://static.news.ru/photo/cf80c7f4-aca0-11ea-bcb8-fa163e074e61_660.jpg Елена Зеленская Фото: olenazelenska_official/instagram.com

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом. Она чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении. Тесты самого главы государства на COVID-19 отрицательные.

Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил — маски, перчатки, минимум контактов. Владимир и дети тоже прошли тестирование, их результаты отрицательные, — написала Елена Зеленская на своей странице в Facebook.

Она также добавила, что изолировалась от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности.

С начала эпидемии на Украине выявлено 29 753 случая коронавирусной инфекции, 13 567 пациентов выздоровели, 870 умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Зеленский признался, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на своём примере показать украинцам, что хоть это серьёзная болезнь, но «не чума». Однако команда главы государства его идею не поддержала. Он также добавил, что семья бы не простила ему эту выходку.