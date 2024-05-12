В США признали нехватку аргументов для отправки украинцев на убой Hill: у Запада нет аргументов для отправки украинцев на смертельные бои

Фото: МО Украины

Западным лоббистам оказания Украине финансовой и военной помощи нужно придумать новые аргументы, оправдывающие отправку украинцев на смертельные бои, поскольку старые объяснения не актуальны и не работают, заявил экс-спецпомощник по политике и коммуникациям в Пентагоне Дуглас Маккиннон. По его словам, которые приводит The Hill, Украина потеряла большую часть своей инфраструктуры, а порядка 6 млн граждан уехали за рубеж.

Тем, кто призывает Украину сражаться до последнего гражданина, не выходя из комфортных и безопасных своих офисов за тысячи миль от поля боя, необходимо придумать более убедительное обоснование, — отметил Маккиннон.

Он пояснил, что прежние лозунги о «спасении украинцев» или «защите НАТО» сейчас не работают, а многие СМИ на Западе просто умалчивают о важных фактах, касающихся украинского конфликта. Маккиннон добавил, что ни один из экспертов, с которым он общался в последние два года, не выражал уверенность в победе Киева. В завершение эксперт объяснил денежной выгодой попытки Запада по эскалации украинского конфликта.

Ранее австралийский генерал в отставке Мик Райан заявил, что украинская армия может понести тяжелые потери в случае попытки сдержать продвижение ВС России в Харьковской области. Он убежден, что ближайшие недели для подразделений ВСУ на востоке страны будут очень мрачными.