«У ВСУ нет шансов»: немецкий журналист об успехах Украины в Артемовске Немецкий журналист Хумин: ВС РФ выигрывают битву за Артемовск

Фото: Madeleine Kelly / Keystone Press Agency / Global Look Press

Немецкий журналист Ян Хумин в статье для Bild написал, что российские военные скоро выиграют битву за Артемовск и добавил, что у ВСУ нет шансов. По его словам, солдаты ВС России продвигаются вперед улица за улицей. Он отметил, что настроение украинских военных остается «напряженным и обеспокоенным».

В городе российские военные продвигаются вперед улица за улицей. Кажется, это только вопрос времени, когда они полностью возьмут Артемовск, — заявил Хумин.

Публицист подчеркнул, что многие украинские военнослужащие «не понимают, за что сражаются».

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский ранее заявил, что украинские военные стали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки. До этого другой советник Пушилина Ян Гагин заявлял, что существуют все условия для оперативного окружения Авдеевки, поскольку войска ВС РФ перерезают транспортные артерии, позволяющие ВСУ снабжать свою группировку в городе.

Ранее руководитель пресс-центра сил обороны Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что Авдеевка может стать вторым Артемовском. По его словам, российские военные постоянно предпринимают попытки окружить населенный пункт.