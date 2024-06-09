У ВСУ кончаются бойцы для «мясных штурмов»: новости СВО на утро 9 июня

Фото: МО Украины

У президента Украины Владимира Зеленского кончаются бойцы ВСУ, поэтому «мясных штурмов» на линии фронта становится все меньше, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Киев перешел почти по всем направлениям к обороне и уже сдал Крынки и Работино, пояснил он.

Главные новости о том, что произошло в зоне конфликта к вечеру 8 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Балицкий добавил, что украинский солдат не мотивирован и не понимает, за что воюет. Он отметил, что «татуированных нациков», которые восемь лет убивали людей в Донбассе, почти не осталось. По его словам, единицы «полицайствуют» в заградотрядах.

Губернатор Запорожской области также считает, что ни Зеленскому, ни его друзьям-олигархам Украина как страна не нужна. По мнению Балицкого, они выполняют команды зарубежных начальников и им плевать, сколько украинцев погибнет.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru предположил, что сообщение о переброске элитного спецназа «Ахмат» на Харьковское направление говорит о сложном положении в этом районе. Собеседник не исключает, что сражение будет не решающим, но переломным, в ходе которого ВС РФ причинят огромный ущерб ВСУ, после чего продолжат наступление. Матвийчук сравнил происходящее с Курской битвой, после которой немцы не смогли вести наступление, а только отходили.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Уральская компания «Форэс» объявила премию в размере 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16, сообщил гендиректор компании Сергей Шмотьев. По его словам, предприятие также будет выплачивать премии военным, которые подбивают танки, поставленные Украине странами Запада.

Шмотьев добавил, что сейчас очереди на выплату премии ожидают военные, подбившие более 20 танков. По его словам, вознаграждение доходит до них без каких-либо проблем.

Массовое бегство ВСУ с позиций сняли на видео, их публикует Telegram-канал Colonelcassad. Кадры были сделаны во время штурма ВС РФ с артиллерийской подготовкой украинского укрепрайона.

По информации канала, бойцы Алтайской бригады сибирского объединения группировки войск «Центр» начали заходить на позиции ВСУ под прикрытием артиллерии ВС РФ. Украинские бойцы, которые обороняли первую линию окопов, начали отступать по ближайшей лесополосе. За короткое время свои позиции покинули не менее 30 украинских военнослужащих.

Как ВСУ атаковали РФ

Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии центр Энергодара — города-спутника Запорожской АЭС, сообщается в Telegram-канале мэрии «Энергодарский связной». Попадание зафиксировано в районе городской администрации. Информации о пострадавших не поступало. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Вооруженные силы Украины в течение дня атаковали приграничные районы Курской области, написал врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, пострадавших нет, есть поврежденная сельхозтехника, с ремонтом которой Смирнов пообещал помочь. Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов, уточнил он.

Где гремели взрывы

Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины, сообщило издание «Общественное. Новости». Других подробностей не приводится. Местные власти ситуацию не комментировали.

Фото: МЧС Украины

Чего будут добиваться Франция и США

Франция и США намерены добиваться передачи Украине доходов от замороженных в западных странах российских активов, говорится в совместной дорожной карте, опубликованной Белым домом. Документ был принят по итогам встречи президента Франции Эммануэля Макрона и президента США Джо Байдена в Елисейском дворце.

В публикации сказано, что главы двух стран продолжат поддерживать шаги по передаче Украине доходов от замороженных российских активов на уровне Евросоюза и группы «Большой семерки». В заявлении президентов говорится, что процесс будет происходить в соответствии с международным правом, национальными юридическими системами и процессом принятия решений.

В документе подчеркивается, что Макрон и Байден обсудили варианты того, как сделать больше для поддержки Украины. Они подчеркнули, что «на карту поставлена ​​евро-атлантическая безопасность в целом». Франция и США являются сопредседателями коалиции в контактной группе по обороне Украины и намерены предпринять новые шаги для оказания необходимой поддержки Киеву на текущем этапе и в долгосрочной перспективе.

О чем предупредила глава МО Австрии

Разрешив Украине атаковать определенные территории России оружием, переданным зарубежными партнерами, Запад пересек красную черту, заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер. Она призналась, что очень рада решению не отправлять в зону СВО войска НАТО.

Фото: IMAGO/Isabelle Ouvrard/Global Look Press Клаудия Таннер

Таннер также отметила, что Австрия как нейтральное в военном отношении государство не вправе судить, должен ли Киев в достаточной мере защищать Харьков от обстрелов со стороны российской границы.

В чем обвинили Байдена

Президент США Джо Байден создает риск ядерной эскалации, написал обозреватель журнала The National Interest Дэниел Дэвис. По его словам, глава Белого дома тайно разрешает Украине наносить удары американским оружием по России.

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