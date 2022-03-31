«У вас есть один день»: Кадыров обратился к украинским националистам

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к украинским националистам, которые укрываются на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, с призывом сдаться. Он дал им слово, что над ними никто не будет издеваться, если они добровольно сложат оружие. На выполнение этого условия глава республики дал им один день. Соответствующая запись появилась на официальном Telegram-канале Кадырова.

Хочу обратиться к тем, кто называет себя бандеровцы и нацики, <...> я вам даю слово, если вы сложите оружие и выйдете сами, то мы вас трогать не будем и достойно проведём дальнейшую работу, — заявил глава Чечни.

Он подчеркнул, что в случае невыполнения этого условия, российские войска «уничтожат их».

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что власти на Украине пытаются переложить вину за создание минной опасности в Чёрном море на Россию. Он отметил, что Киев выдаёт устаревшие якорные мины украинских военно-морских сил, обнаруженные в проливе Босфор и у побережья Румынии, за российские.

По словам генерала, Россия не применяла и не планирует применять морское минное оружие. Он подчеркнул, что российскими военными в ходе проведения специальной военной операции строго и неукоснительно реализуется весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Чёрного, Азовского и Средиземного морей.