https://static.news.ru/photo/16b70262-dd1e-11e9-81ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Оптимизация номинального ряда банкнот и монет началась на Украине. По итогу реформы должно остаться шесть купюр и шесть монет.

В перспективе банкнотно-монетный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов. Так он приблизится к наиболее применяемой мировой практике: всего останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот. Это сделает наличные расчёты удобными, простыми и комфортными, — сообщил журналистам заместитель председателя Нацбанка Украины Сергей Холод.

Уже с 1 октября из оборота изымут монеты номиналом в одну, две и пять копеек. Такая участь вскоре ждёт и 25-копеечные денежные знаки. Украинцы смогут без ограничений обменять монеты на банкноты других номиналов в суммах, кратных 10 копейкам, в течении трёх лет, писал News.ru.

Изъятые из обращения деньги будут уничтожать на специальном оборудовании, а металл пойдёт на переплавку.

