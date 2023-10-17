У США закончились обещанные Украине танки Abrams Полковник О'Доннелл: США поставили все обещанные танки Abrams на Украину

Фото: Army Pfc. Jason Klaer

Власти США поставили Украине всю обещанную партию из 31 танка M1 Abrams, рассказал в интервью «Голосу Америки» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) представитель командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О’Доннелл. По его словам, сейчас вся техника находится в состоянии полной боевой готовности.

Полковник отметил, что все танки перед отправкой на Украину прошли техническое обслуживание. Кроме того, как подчеркнул О’Доннелл, вместе с военной техникой Киеву были переданы боеприпасы и необходимые комплектующие. Украинские танкисты, по словам полковника, прошли обучение по управлению американскими танками. На Украину уже вернулись 200 бойцов, подготовка которых велась в Германии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поставку танков Abrams на Украину, заявил, что они являются серьезным оружием, но гореть будут точно так же, как и другие. До этого чиновники на Украине признали, что поставки Abrams, скорее всего, не изменят существенно ситуацию на поле боя.

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов утверждал, что M1 Abrams являются современными бронемашинами, однако они приспособлены только к сухому климату. Климатические условия Украины, по его словам, отличаются от условий в странах Ближнего Востока, где использовались эти танки. Более того, использование этих машин ляжет финансовым бременем на Украину и США, так как Abrams часто нуждаются в обслуживании, заметил Прохватилов.