У Северной Кореи вновь не получилось запустить спутник-разведчик ЦТАК: вторая попытка пуска разведывательного спутника КНДР завершилась неудачно

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Вторая попытка КНДР запустить разведывательный спутник закончилась неудачей, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По его данным, причиной фиаско стали проблемы на третьем этапе полета ракеты-носителя. Новая попытка намечена на октябрь текущего года.

Полет первой и второй ступеней новой ракеты-носителя прошел нормально, но во время полета третьей ступени произошла нештатная ситуация, — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет об ошибке в системе аварийной детонации. Запуск ракеты-носителя был осуществлен с космодрома Сохэ. В Минобороны Японии сообщили, что части ракеты упали в Желтое море, Восточно-Китайское море и Тихий океан. О возможном ущербе данных нет.

Первая попытка запуска предпринималась 31 мая. Ракета «Чхоллима-1» с военным разведывательным спутником «Маллиген-1» упала в Желтое море из-за проблем с двигателями второй ступени и нестабильности топлива.

Ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио, Вашингтон и Сеул будут настоятельно призывать Пхеньян отказаться от запуска спутника. По его словам, японский премьер-министр Фумио Кисида поручил профильным ведомствам собирать и своевременно предоставлять населению информацию о действиях КНДР и быть в полной готовности.