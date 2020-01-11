https://static.news.ru/photo/27e3046a-346b-11ea-9d7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aref Fathi/dpa/Global Look Press

Военные Ирана объяснили, почему оператор ПВО, сбивший украинский самолёт в небе над Тегераном, совершил ошибку. Всю ответственность за эту трагедию на себя взял Корпус стражей исламской революции (КСИР), считающийся элитным подразделением вооружённых сил страны.

У зенитчика, который принял решение открыть огонь, не было возможности связаться с командованием, сообщает агентство ИСНА.

Либо сработала система помех, либо сеть была занята, но он не смог связаться. У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он принял неверное решение и запустил ракету по цели, — заявил командующий Военно-космическими войсками КСИР Амир-Али Хаджизаде.

По его словам, военные Ирана просили закрыть воздушное движение на время ударов по американским базам в Ираке, однако это требование было проигнорировано.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

О том, что самолёт случайно был подбитой иранской ракетой, заявили лидеры США, Канады и Великобритании. Американская разведка засекла тепловые следы от выпущенных снарядов. Кроме того, этой версии придерживались и авиационные эксперты. Иран сначала настаивал, что катастрофа произошла из-за технической неисправности двигателя.

Утром 11 января Генштаб Исламской Республики признал ошибку. Военные подчеркнули, что самолёт оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов и по форме и высоте полёта напоминал вражеский объект. Силы ПВО были приведены в полную боевую готовность в связи с угрозами «преступного президента» Дональда Трампа. Они ожидали ответного удара США на ночную бомбёжку американских баз в Ираке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца. Также Киев ожидает от Тегерана выплат компенсаций и официальных заявлений по дипломатическим каналам.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на экспертов комиссии, работающей в Тегеране, сообщили, что ракета попала в кабину пилотов, после чего там вспыхнул пожар и оборвалась связь с судном, писал NEWS.ru.